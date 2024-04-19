МИД указал, что РФ ответит Южной Корее в случае отмены русской культуры

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РФ будет вынуждена подумать над ощутимым ответом в случае, если курс на отмену русской культуры в Южной Корее продолжит набирать обороты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Надеемся, что в Сеуле, в отличие от многих стран Запада, возобладает здравый смысл", – цитирует ее РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что 6 апреля в Сеуле в последний момент было отменено запланированное выступление балерины Светланы Захаровой под предлогом "обеспечения безопасности зрителей". Позднее также отменили гастроли балетной труппы Большого театра.

"Вряд ли выступления российских артистов могут как-либо угрожать национальной безопасности Республики Корея", – добавила дипломат.

Ранее в российский МИД вызывали южнокорейского посла Ли До Хун. Причиной тому послужил ввод односторонних санкций в отношении РФ. Речь шла об ограничениях, связанных с КНДР.