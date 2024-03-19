ВС РФ ликвидировали пункт дислокации украинских ДРГ у границ Курской области

Фото: министерство обороны РФ

Российская армия ликвидировала пункт дислокации украинской ДРГ у границ Курской области ударами авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пункт дислокации находился в населенном пункте Рыжевка Сумской области Украины, добавили в оборонном ведомстве. Кроме того, продолжили в МО, российские силы уничтожили украинские ДРГ в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района.

Накануне Вооруженные силы РФ совершили удар с БПЛА по украинской диверсионно-разведывательной группе, которая совершила попытку продвинуться к российской границе. По данным МО, активность ДРГ ВСУ выявили в северной части населенного пункта Лукашовка.

До этого российские бойцы ударили по "Русскому добровольческому корпусу" (признан в РФ террористической организацией) в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка в Сумской области и Старица в Харьковской области. В результате операции ВСУ потеряли до 150 военных, а также ряд техники.