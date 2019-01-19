На Украине рассказали, что покупают российскую нефть у Белоруссии

Украина покупает российскую нефть у Белоруссии, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
"У нас нефти нет – это военная тайна? Нет. Нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна", – приводит слова чиновника РИА Новости в интервью телеканалу "112 Украина". Покупка переработанной российской нефти у Белоруссии выгодна Украине, заявил он. "У нас альтернатива какая — закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо", – сказал Тука.
В октябре прошлого года Россия прекратила поставки Белоруссии нефтепродуктов сверх потребностей страны. В некоторых регионах Украины стоимость топливо выросла на 22,7%, поскольку Киев закупает у Минска излишки российский нефти.
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