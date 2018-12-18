Кремль выразил несогласие с резолюцией Генассамблеи ООН

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

В Кремле выразили сожаление и несогласие в связи с принятой Генассамблеей ООН резолюцией "О милитаризации Крыма и Севастополя", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Крым – это неотъемлемая часть России, и воссоединился он с ней в результате свободного волеизъявления крымчан, передает "Интерфакс". Он подчеркнул, референдум проходил в строгом соответствии с действующим на тот момент на Украине законодательством.

Песков добавил, что Москва продолжит последовательно разъяснять свою позицию. На вопрос, почему так мало стран проголосовали "против" вышеуказанной резолюции, Песков не ответил. Он заметил, что не ознакомился с деталями голосования.

Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с RT высказал мнение, что решение Генеральной Ассамблеей ООН предсказуемо.

"Но последние интервью, которые я смотрел, которые дают немецкие политики, в том числе последнее интервью Вальдемара Гердта, говорят о том, что в Германии здраво оценивают ситуацию, дают негативную оценку подобным решениям. Это в некоторой степени радует, в Европе появляется все больше здравых политиков, в частности в Германии – ведущей стране ЕС", – отметил Гемпель.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, которую предложила Украина. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, еще 72 государства воздержались.

В резолюции говорится, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины".

Также там содержится осуждение России из-за строительства моста через Керченский пролив. Кроме того, в документе критикуются "наложенные Россией ограничения на проход иностранных судов в Азовском море".