"Транснефть" опровергла атаку морским беспилотником ВСУ нефтегавани под Новороссийском

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Сообщения о нападении морского беспилотника ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" под Новороссийском не соответствуют действительности, заявил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

По его словам, никто на нефтегавань не нападал и, соответственно, никаких повреждений там нет.

Ранее некоторые телеграм-каналы писали, что ночью 18 ноября морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске. Говорилось, что утром специалисты якобы зафиксировали повреждения, но они минимальны и на работоспособность систем не повлияли.

Также сообщалось, что на месте обнаружили обломки надводного дрона, который ВСУ использовали при нападении на Черноморский флот в Севастополе.

29 октября беспилотники украинской стороны атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе. Киев использовал девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.



Украина атаковала корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов – МО РФ

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