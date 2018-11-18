Нетаньяху вступил в должность главы Минобороны Израиля

Фото: ТАСС/Zuma

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 18 ноября вступил в должность главы оборонного ведомства еврейского государства. Об этом сообщает ТАСС.

По признанию политика, он решился занять новую для него должность в условиях, когда работа властей в области безопасности подвергается критике. "Безопасность страны находится вне политики и личных интересов", – сказал Нетаньяху в ходе телевизионного обращения из здания Минобороны в Тель-Авиве.

Он добавил, что сейчас не самое подходящее время для досрочных выборов в стране. Нетаньяху также выразил уверенность, что коалиционные партнеры Израиля проявят ответственность и не станут добиваться отставки правительства.

Пост министра обороны страны освободился 14 ноября после отставки Авигдора Либермана. Его партия "Наш дом – Израиль" покинула правительственную коалицию из-за несогласия с политикой кабинета в отношении сектора Газа.

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