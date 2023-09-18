Неизвестный бросил чемодан на территорию посольства РФ в Польше

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На территорию российского диппредставительства в Польше бросили чемодан, в котором не оказалось опасных предметов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева.

"Сегодня днем прямо на глазах у полицейских, которые дежурят у ворот посольства, какой-то человек перебросил через ограду чемодан. Поскольку не было понятно, что в этом чемодане, полицейские вызвали саперов и перекрыли движение по Бельведерской улице", – заявил он.

Дипломат добавил, что подобные инциденты в Варшаве уже происходили.



В апреле в здание посольства Финляндии в Москве доставили три письма, в одном из которых был обнаружен порошок. До этого сотрудники посольства Франции в столице РФ получили посылку с костями. Выяснилось, что это были кости животного.