"Северный поток - 2" не закрывает возможности транзита газа через Украину – Путин

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Владимир Путин заявил, что проект трубопровода "Северный поток - 2" позволит удовлетворить растущий спрос Европы на энергоресурсы, он не закрывает возможности транзита газа через Украину. Об этом президент РФ сообщил перед переговорами с Ангелой Меркель.

По словам российского лидера, реализация проекта "Северный поток-2" разрешит улучшить европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и уменьшить транзитные риски, передает ТАСС. Путин отметил, что проект трубопровода является исключительно экономическим и не лишает возможности продолжения транзита газа из России через украинскую территорию.

"Я знаю позицию по этому поводу федерального канцлера, которая постоянно эту тему поднимает. Хочу отметить, что главное, чтобы этот украинский транзит, традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", – подчеркнул Владимир Путин.

Проект "Северный поток–2" представляет собой сооружение двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод будет располагаться от побережья России через Балтийское море до Германии в обход транзитных государств. Запуск проекта должен состояться в конце 2019 года.

Ранее трубы уже начали размещать в Германии, однако оператор строительства подал документы на изменение маршрута – газопровод хотят провести в обход Дании.