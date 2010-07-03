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14:47

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма

политика

14:47

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине.

"Зеленский вновь затянул заунывную "Петину песню", которую мы слушали пять лет в исполнении его предшественника Петра Порошенко", – считает он.

Белик сомневается, что проголосовавшие за Зеленского украинцы оценят продолжение политики Порошенко. Он напомнил, что итоги голосования показали: вопрос с Крымом закрыт для миллионов украинцев. Сейчас же их волнуют мир на Донбассе и объединение страны, полагает депутат.

По его мнению, Зеленскому следует обратить внимание на реальные, а не выдуманные проблемы.

"Ночь для Севастополя и Крыма закончилась весной 2014 года. Рассвет, о котором президент Украины написал на своей странице в Facebook, уже наступил, когда мы вернулись в Россию. Другого нам не надо", – цитирует RT Белика.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ответил на слова Зеленского словами Владимира Путина: "От мертвого осла уши вы получите". Володин подчеркнул, что если начинать работу на новом посту с подобных заявление, то можно закончить правление так же "бесславно, как Порошенко".

"По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин не скажешь – "от мертвого осла уши вы получите", а не Крым", – говорится в заявлении на официальной странице Госдумы в Facebook.

Председатель Госдумы напомнил, что только после вхождения в состав РФ в Крыму провозгласили три государственных языка: русский, украинский и крымскотатарский.

Зеленский в обращении в честь Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа заявил, что вернет Крым. Он написал, что верит в освобождение "родины крымских татар от оккупации", каким бы долгим путь ни оказался. Политик подчеркнул, что "рассвет приходит даже после самой темной ночи".

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