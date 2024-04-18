18 апреля, 11:55Политика
Байден связал гибель дяди во время войны с каннибалами
Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon
Американский президент Джо Байден связал гибель своего дяди Эмброуза Финнегана – младшего в авиакатастрофе во время Второй мировой войны с действиями каннибалов. Об этом пишет телеканал ABC.
Лидер США сказал, что брат его матери был сбит в Новой Гвинее, где раньше было много каннибалов. Президент добавил, что тело его родственника так и не нашли.
По данным издания, правительство Штатов не связывает пропавших без вести военных "с враждебными действиями и не указывает на то, что каннибалы были каким-либо фактором".
В Пентагоне указали, что дядя Байдена погиб 14 мая 1944 года. Согласно отчету, самолет Финнегана был вынужден совершить посадку на воду у побережья острова "по неизвестным причинам". В результате судно затонуло, три человека не смогли выбраться и погибли, а еще один был спасен. При этом на следующий день был проведен поиск с воздуха, однако ни самолета, ни членов экипажа, если верить отчету, так и не обнаружили.
Ранее американский лидер рассказал, что запретил Израилю нападать на Израиль. По его словам, он дал понять израильтянам, чтобы они не наступали на Хайфу. Этот город расположен на территории еврейского государства.
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