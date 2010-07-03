Трамп высказался о публикации доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп во время первого публичного выступления после окончания расследования спецпрокурора Роберта Мюллера заявил, что у него хороший день, передает CNN.
"У них хороший день. У меня тоже хороший день. Никакого сговора. Никакого препятствования правосудию", – сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Президент США также отметил, что такого случая в истории США не было и не будет в дальнейшем.
Адвокаты Трампа заявили, что после расследования, которое длилось 17 месяцев, показаний примерно 500 свидетелей, выдачи 2800 повесток в суд, выполнения почти 500 ордеров на обыск и изучения более 1,4 миллиона страниц документов стало очевидно, что уголовного правонарушения не было.
Ранее Владимир Путин заявил, что в истории США не будет новой эпохи "охоты на ведьм". Именно с этим явлением он сравнил доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о связях Трампа с Россией.
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