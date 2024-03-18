ВС РФ ударили по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по месту, где проводилось совещание представителей командного состава Службы безопасности и Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские войска за прошедшие сутки также нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 137 районах.

До этого представитель Белого дома Джон Кирби сообщал, что у ВСУ кончаются запасы боеприпасов. Из-за этого, по его словам, украинские войска вынуждены отступать на вторую и третью линию обороны.

Ранее отставной украинский генерал в отставке Сергей Кривонос рассказывал, что удары российской авиации управляемыми авиабомбами и плотная работа артиллерии приводят к психическим проблемам у военных ВСУ.