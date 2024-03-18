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18 марта, 12:44

Политика

В ГД внесли проект о денонсации соглашения с Украиной о культурных центрах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кабмин РФ направил в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с украинским правительством об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.

По данным материалов к законопроекту, правительство двух стран заключило это соглашение в Москве 27 февраля 1998 года. Украина ратифицировала данный документ в 1999 году, а в силу он вступил лишь в 2012 году после ратификации Россией.

Ранее кабмин Украины потребовал изъять из госреестра охраняемых объектов памятник Александру Пушкину и могилу советского полководца Николая Ватутина в Киеве. Их снесут по закону о декоммунизации, уточнил украинский Минкульт.

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