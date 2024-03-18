18 марта, 12:44Политика
В ЦИК заявили, что в дни голосования отстранили от работы 9 членов избиркомов
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
В дни голосования на выборах президента РФ от работы отстранили девять членов избирательных комиссий из пяти регионов страны. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Всего в дни голосования по решению судов были отстранены от работы по всей России девять членов избирательных комиссий, один секретарь участковой избирательной комиссии и восемь членов участковых избирательных комиссий из пяти регионов", – прокомментировала она.
Кроме того, уточнила Памфилова, с избирательных участков удалили двух наблюдателей. Одного – в Краснодарском крае, а другого – в Амурской области.
В свою очередь, политолог Евгений Михайлов в разговоре с RT сообщил, что высокая явка избирателей на президентские выборы показала миру уровень доверия Владимиру Путину и сплоченности населения вокруг своей элиты, вокруг руководства страны. Он уверен, что все, что произошло, стало полным провалом многолетней работы оплачиваемых иноагентов, структур внутри РФ и оппозиционеров.
Политолог подчеркнул, что "Запад в истерике", поскольку там предпринимали огромные усилия и вкладывали большие средства, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России.
"И сейчас, особенно в период проведения специальной военной операции, Запад надеялся, что народ испугается, народ будет как-то против власти и прочее. Этого не случилось. Опять же, санкции были успешно фактически побеждены", – указал Михайлов.
Общая явка на выборах президента РФ, по информации Памфиловой, стала рекордной для современной России и составила 77,44%.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
99,76% избирательных бюллетеней обработали по России
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