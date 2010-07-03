В Госдуме планируют закрепить за городскими телеканалами "22-ю кнопку"

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Операторов кабельных сетей могут обязать транслировать муниципальные телеканалы. Закон внес в Госдуму председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин совместно с несколькими депутатами.

За городскими телеканалами хотят закрепить 22-ю кнопку. Это упростит им условия работы и сохранит множество творческих коллективов, пояснил Левин. Он подчеркнул, что встреча с руководителями региональных телекомпаний подтвердила обоснованность выбранного решения.

Документом хотят установить, что муниципальный обязательный общедоступный телеканал может выбираться из числа определенных телеканалов. Их продукция должна содержать не менее 75 процентов национальной продукции СМИ. Кроме того, не менее 25 процентов от общего времени вещания должны составлять программы, которые затрагивают вопросы местного значения. Транслировать их должны на территории соответствующего муниципального образования.

Левин обратил внимание, что при переходе "на цифру нужно сохранять доступ телезрителя к актуальному местному контенту". Он напомнил, что для этого недавно приняли "Закон о 21-й кнопке", позволивший популярным каналам регионов остаться в сетях кабельного вещания. Но такая поддержка нужна и муниципальным каналам, заключил депутат.