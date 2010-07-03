В Госдуме планируют закрепить за городскими телеканалами "22-ю кнопку"

Операторов кабельных сетей могут обязать транслировать муниципальные телеканалы. Закон внес в Госдуму председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин совместно с несколькими депутатами.
За городскими телеканалами хотят закрепить 22-ю кнопку. Это упростит им условия работы и сохранит множество творческих коллективов, пояснил Левин. Он подчеркнул, что встреча с руководителями региональных телекомпаний подтвердила обоснованность выбранного решения.
Документом хотят установить, что муниципальный обязательный общедоступный телеканал может выбираться из числа определенных телеканалов. Их продукция должна содержать не менее 75 процентов национальной продукции СМИ. Кроме того, не менее 25 процентов от общего времени вещания должны составлять программы, которые затрагивают вопросы местного значения. Транслировать их должны на территории соответствующего муниципального образования.
Левин обратил внимание, что при переходе "на цифру нужно сохранять доступ телезрителя к актуальному местному контенту". Он напомнил, что для этого недавно приняли "Закон о 21-й кнопке", позволивший популярным каналам регионов остаться в сетях кабельного вещания. Но такая поддержка нужна и муниципальным каналам, заключил депутат.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.