Посольство РФ обратилось в МИД Шри-Ланки после ситуации с домогательствами

Фото: sri-lanka.mid.ru

Российское диппредставительство обратилось в МИД Шри-Ланки после ситуации с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в Шри-Ланке и на Мальдивах Германа Федорова.

"Посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего", – заявил он.

Ранее стало известно, что диппредставительство РФ в Коломбо призвало россиян, проживающих в Шри-Ланке, вернуться на родину после инцидентов, участившихся в отношении граждан России на острове.

По данным посольства, в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в населенном пункте Хабарадува в округе Галле в Южной провинции Шри-Ланки до троих россиянок домогались. Кроме того, сотрудники отеля позволили себе непристойное поведение. Инцидент случился в ночь с 14 на 15 февраля.

После этого произошла драка с участием гражданина РФ, который находится на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица, уточнили в дипмиссии.

Визы на Шри-Ланку для российских туристов стали бесплатными