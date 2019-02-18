Эксперт оценил планы Великобритании нарастить военное присутствие в Арктике

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НАТО нет необходимости защищаться от России в Арктике, заявил в беседе с RT гендиректор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, комментируя планы Великобритании нарастить военное присутствие в регионе.

Ранее главы Минобороны Британии Гэвин Уильямсон сообщил о запуске десятилетней программы, согласно которой более тысячи военнослужащих будут обучаться вместе с норвежскими коллегами. Кроме того, над Арктикой уже в следующем году будут летать новые патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon.

"НАТО нет необходимости защищаться от России, так как мы не ставим перед собой задачу никого завоёвывать. Военное присутствие России в регионе практически не меняется, хотя мы повышаем техническую оснащённость", – заявил Журавлев.

Он указал, что западные государства неоднократно заявляли о необходимости наращивания присутствия в Арктике, причем в военном отношении, когда Россия занимается развитием экономических зон региона. По мнению Журавлева, действия Лондона связаны с обострением отношений между странами.

В августе 2018 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Арктика стала объектом территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда стран. Он подчеркнул, что защита национальных интересов России в регионе является приоритетом деятельности Вооруженных сил. Чтобы своевременно реагировать на существующие и прогнозируемые угрозы, Минобороны реализует комплексный план по развитию группировок сил и войск в Арктике.