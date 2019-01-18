Лидеры США и КНДР встретятся в конце февраля

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Встреча глав Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи состоится ближе к концу февраля. Место проведения саммита объявят позже, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандрес.

Решение о сроках переговоров было принято по итогам беседы Дональда Трампа с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем. Разговор длился один час 30 минут.

"Обсудили денуклеаризацию и второй саммит, который пройдет ближе к концу февраля. Президент с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном", – подчеркнула Сандерс.

Ким Ен Чхоль прибыл в Вашингтон в четверг. Есть версия, что он также встретится с директором ЦРУ Джиной Хэспел, которая в последние месяцы начала играть более активную роль в переговорах с КНДР.

Впервые главы двух государств встретились 12 июня минувшего года. Саммит с участием политиков состоялся в Сингапуре на курортном острове Сентоса. Они подписали декларацию, согласно которой Соединенные Штаты обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь Пхеньян пообещал постепенно отказаться от ядерного оружия.

Затем на саммите G20 в Аргентине Трамп пообещал исполнить "все желания" Ким Чен Ына, если КНДР согласится на условия полной денуклеаризации.