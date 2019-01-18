Трамп встретится с представителем руководства КНДР

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В ближайшие минуты американский президент Дональд Трамп встретится в Вашингтоне с зампредом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на представителя Белого дома Сару Сандерс.

Прилетевший в Штаты представитель Северной Кореи курирует вопросы переговоров между двумя странами. Трамп встретится с ним в Овальном кабинете.

Прежде СМИ сообщали, что прибывшая в Америку делегация КНДР проведет встречу с госсекретарем Майком Помпео. Сведений о возможных переговорах с главой государства не поступало.

Тем временем дипломат из Северной Корее приехал в Швецию. Цой Сон Хи поучаствует в беседе за круглым столом в небольшом формате с участием международных экспертов.

Впервые Дональд Трамп встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня минувшего года. Саммит с участием политиков состоялся в Сингапуре на курортном острове Сентоса. Тогда главы государств подписали декларацию, согласно которой Соединенные Штаты обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь Пхеньян пообещал постепенно отказаться от ядерного оружия.

На состоявшемся в декабре саммите G20 в Аргентине Трамп пообещал исполнить "все желания" Ким Чен Ына, если КНДР согласится на условия полной денуклеаризации.