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16:47

Шведы подтвердили приезд на экспертную встречу дипломата из КНДР

политика за рубежом

16:47

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Фото: ТАСС/Илья Галахов

Прибытие дипломата из Северной Кореи для общения с международными экспертами подтвердил МИД Швеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Цой Сон Хи прибыла в Швецию для участия в беседе за круглым столом в небольшом формате с участием международных экспертов", – уточнили в министерстве иностранных дел страны.

Иных подробностей о предстоящей встрече дипломаты раскрывать не стали.

Ранее СМИ сообщили, что в Швецию на встречу приехали американский посланник Стивен Биган и дипломат КНДР Цой Сон Хи. В мероприятии также принимает участие глава МИД Швеции Маргот Валльстрем.

По мнению экспертов, ситуация с денуклеиразацией КНДР по-прежнему остается сложной. В этом процессе заинтересованы, прежде всего, Китай, Южная Корея и Япония, которые должны добиться взаимности от президента США Дональда Трампа.

политика за рубежом

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