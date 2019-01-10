Эксперт назвал сложной ситуацию с денуклеаризацией КНДР

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В денуклеаризации КНДР заинтересованы, прежде всего, Китай, Южная Корея и Япония, которые должны добиться взаимности от президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына о готовности приложить усилия для встречи с американским лидером, передает RT.

Сложившуюся ситуацию эксперт назвал сложной. "Как поведет себя американский президент, совершенно неочевидно. Обычно он не учитывает такого рода просьбы и опасения, а старается извлечь из ситуации максимум", – пояснил Брутер.

Он добавил, что пока именно так Трамп и поступает в отношении Северной Кореи. Однако, это станет невозможным, когда проблема потребует от него окончательных и сложных решений.

"Трамп будет стараться извлечь больше, чем ситуация позволяет. Это делает встречу достаточно сложной", – подытожил эксперт.

В начале декабря американский лидер пообещал исполнить "все желания" Ким Чен Ына. Он заявил, что сделает это при условии полной денуклеаризации Корейского полуострова.