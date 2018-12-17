США отказались от учений в Арктике из-за России

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США отказались от учений в Арктике из-за опасений, что в случае поломки единственного американского тяжелого ледокола придется просить помощь у России, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Business Insider.

Против идеи пустить 40-летний ледокол Polar Star через Северный морской путь выступил бывший командующий Береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт.

По его словам, приходится разбирать детали с однотипного корабля, чтобы "эта штука" работала. Цукунфт заявил, что не может гарантировать, что у ледокола не будет серьезных технических сбоев в ходе учений.

На данный момент США обладают двумя ледоколами, и только Polar Star относится к тяжелому типу, способному работать в Арктике.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Арктика стала объектом территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда стран, из-за чего нарастает угроза конфликтов в регионе.