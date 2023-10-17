Умер замглавы представительства МВД России в Армении

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В Армении на своем рабочем месте умер замруководителя представительства МВД России Вячеслав Пономарев. Ему было 37 лет. Об этом заявили в Sputnik Армения.

Информация о произошедшем поступила скорой 17 октября в 09:40. В результате, когда на место приехали врачи, то им оставалось только зафиксировать смерть мужчины.

Для выяснения причин его смерти запланирована судмедэкспертиза. Также в следственном отделе района Арабкир уже завели уголовное дело по признакам убийства, поскольку так необходимо по закону Армении. Точную причину смерти определят по итогам экспертизы.

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