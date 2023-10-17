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17 октября, 19:37

Политика

Умер замглавы представительства МВД России в Армении

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Армении на своем рабочем месте умер замруководителя представительства МВД России Вячеслав Пономарев. Ему было 37 лет. Об этом заявили в Sputnik Армения.

Информация о произошедшем поступила скорой 17 октября в 09:40. В результате, когда на место приехали врачи, то им оставалось только зафиксировать смерть мужчины.

Для выяснения причин его смерти запланирована судмедэкспертиза. Также в следственном отделе района Арабкир уже завели уголовное дело по признакам убийства, поскольку так необходимо по закону Армении. Точную причину смерти определят по итогам экспертизы.

Умер бывший министр экономики РФ Евгений Ясин

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