В МИД РФ осудили попытки Запада пересмотреть резолюцию СБ ООН по Ирану

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Попытки Запада пересмотреть положения резолюции СБ ООН по иранскому ядерному вопросу являются незаконными, заявили в МИД РФ.

"Твердо исходим из того, что решения Совета безопасности должны неукоснительно выполняться в строгом соответствии с их буквой и согласованными параметрами", – сказано в заявлении на сайте ведомства.

В МИД напомнили, что 18 октября прекращается действие требований резолюции СБ ООН 2231, которая затрагивает иранскую ракетную программу и международное сотрудничество с Тегераном в этом направлении, а также замораживает активы некоторых физических и юридических лиц Ирана.

При этом в министерстве раскритиковали "недобросовестную" практику западных стран по этой проблеме. В МИД РФ подчеркнули, что на Западе вопреки обязательствам было решено сохранить запреты против Ирана, "стремясь свести политические счеты с Тегераном".

"Запад бьет прямой наводкой по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе), открыто демонстрируя пренебрежение к международному праву, Уставу ООН и авторитету Совета безопасности. Обещания администрации США отказаться от политики максимального давления на Иран и вернуться в ядерную сделку так и остались на словах", – отметили в ведомстве.

В министерстве также сообщили, что Запад пытался оправдать свои действия, "нагнетая иранскую угрозу", однако из этого ничего не вышло. Поэтому в ведомстве призвали к отказу от односторонних запретов в отношении Тегерана.

"Любые другие варианты ставят под вопрос перспективы СВПД и ведут к эскалации вокруг иранской ядерной программы с весьма вероятными губительными последствиями для и без того напряженной обстановки на Ближнем Востоке", – подытожили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что РФ запросила прервать заседание Совбеза ООН по продлению санкций против Мали, чтобы провести дополнительные консультации и поставить вопрос на процедурное голосование.

Согласно действующему режиму санкций по Мали, в ограничительный перечень могут быть включены лица, несущие ответственность за действия, представляющие угрозу для мира, безопасности и стабильности республики.

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту