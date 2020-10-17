На Украине раскритиковали Галкина за пародию на Зеленского

Фото: Снимок с видео: instagram.com/maxgalkinru

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин спародировал президента Украины Владимира Зеленского, пошутив на тему "пяти важных вопросов", которые глава государства может задать на местных выборах.

Видео, опубликованное в Instagram, Галкин назвал "Спецвыпуск для Украины! Владимир Зеленский и его опросник". В образе главы государства он спрашивает: можно ли ставить в угол провинившихся депутатов? Стоит ли сократить население до 300 парламентариев? Нужно ли легализовать медицинский каннабис для тяжелобольных политиков? Надо ли поднять на международном уровне вопрос о соблюдении первого закона Ньютона?



Пародия не понравилась подписчикам Галкина из Украины. "Уровень вашего юмора сейчас равен российскому рэпу. Полное дно. Не смешно, и не похоже/ Я тоже разочарована. Максим шутите над своими политиками, они у вас не менее смешные", – написали пользователи в комментариях.

Ранее Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам страны в день местных выборов, 25 октября.

У респондентов спросят, поддерживают ли они идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах. Кроме того, можно будет выбрать, поддержать ли создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях. Еще один пункт опросника касается легализации каннабиса. Другой пункт посвящен сокращению числа народных депутатов. Его планируется опустить до 300 человек.

