Памфилова опровергла заявления о фальсификациях на выборах в Уссурийске

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Глава ЦИК России Элла Памфилова опровергла заявления о фальсификациях на избирательных участках в Уссурийске на выборах главы Приморья.

"Обвинение, что в Уссурийске на нескольких участках 100 процентов явка и 100 процентов голосование за одного из кандидатов – это вполне объяснимо: там нет никаких злоупотреблений. Это очень маленькие участки, это суда, это голосование судоходное", – пояснила Памфилова телеканалу "Россия 24". По ее словам, речь идет о коллективах моряков на судах, находящихся в море. В среднем их численность составляла от 11 до 29 человек, и все они голосовали.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко выдвинули друг другу взаимные обвинения в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Сначала во время подсчетов лидировал Тарасенко, но после обработки 50 процентов бюллетеней с отрывом в семь процентов первенство получил представляющий КПРФ Ищенко. Утром после почти полного подсчета Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5 процента голосов, набрав 49,02 процента.

Наблюдатели отчитались, что не заметили нарушений при обработке протоколов. В ЦИК также взялись проверить итоги выборов в регионе, в случае выявления нарушений, их результаты могли бы не признать.

Единый день голосования состоялся в РФ 9 сентября, по всей стране прошли более 4,5 тысячи референдумов и выборов разных уровней. В 22 регионах голосовали за глав, в четырех субъектах по результатам голосования должны быть назначены вторые туры выборов. В 16 регионах выбирали депутатов региональных парламентов.

В ЦИК по итогам выборов сообщили, что количество жалоб на избирательные комиссии на территории России сократилось в три раза. Все замечания были рассмотрены комиссией.