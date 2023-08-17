Отмена образования на русском языке в Эстонии противоречит международному праву – ООН

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Ограничение возможности получения образования в Эстонии на русском языке противоречит международным договорам по правам человека, указано в заявлении спецдокладчиков ООН, распространенном управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом сообщает РИА Новости.

"Недавние законодательные поправки, по-видимому, серьезно ограничивают образование на языках меньшинств Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений, включая те, которые работают на языке меньшинства, или двуязычные учреждения", – отметил эксперт.

Спецдокладчики предположили, что новые положения могут оказать влияние на русских граждан, которые составляют значительную долю населения страны.

По их словам, невзирая на протесты русскоязычных людей, в последние годы в Эстонии были закрыты некоторые русскоязычные школы.

"Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает образование на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека", – подчеркнули в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Эстонии хотят ограничить право голоса на выборах жителей страны, которые имеют гражданство РФ, с этой инициативой выступило министерство юстиции республики. По словам главы ведомства Калле Лаанет, предложение было выдвинуто в связи с конфликтом на Украине.

По его мнению, люди с российским гражданством не должны решать, кто будет стоять у власти в Эстонии. Аналогичные ограничения планируется распространить и на граждан Белоруссии.



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