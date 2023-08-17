Турция арендовала почти на 100 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу

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Анкара арендовала на 99 лет порт Хомс на северо-западе Ливии, там Турция планирует разместить военную базу. Об этом сообщает телеканал TGRT со ссылкой на источники.

Подобный шаг поможет укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов, уточняет СМИ.

На будущей военной базе планируется разместить боевые беспилотники и системы ПВО Анкары.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО может разместить в Финляндии свои дополнительные силы и ударные вооружения, которые будут способны поражать критически важные объекты северо-западных регионов РФ. По его словам, численность формирований внерегиональных государств блока с февраля 2022 года превысила 30 тысяч человек.

Россия усилит группировки войск на своих западных границах – Шойгу