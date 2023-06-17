Подполье Николаева помогло ВС РФ в уничтожении более 80 единиц украинской техники

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные благодаря сигналам от подпольного движения в Николаеве смогли уничтожить 81 единицу техники ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

"В ночь на 9 июня был уничтожен состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении состава предупредили из Николаева", – рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

Он также отметил, что в сейчас ВСУ перебрасывают в Запорожье боевую технику через Одессу. На Николаевском бронетанковом заводе между тем продолжается дооснащение броней танков Leopard, которые затем также отправляют на фронт.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные с начала СВО ликвидировали свыше 10 тысяч украинских танков и других бронемашин. Также было уничтожено почти 11 тысяч единиц военной автомобильной техники.



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