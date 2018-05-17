Уголовное дело возбудили против призвавшего взорвать Крымский мост журналиста

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Правоохранители возбудили уголовное дело против американского журналиста, написавшего статью о необходимости взорвать Крымский мост.

В Следственном комитете РФ пояснили, что в статье усматриваются признаки призыва к террористической деятельности на территории России. Это попадает под статью 205 уголовного кодекса, сообщает "Газета.ру".

Следователи начали проверку в отношении редактора издания, в котором появился текст, а также назначили лингвистическую экспертизу статьи.

Ранее исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал американским правоохранителям обратить внимание на эту статью. По его словам, ее можно расценивать "только как безумие".

16 мая статья с призывом нанести авиаудар по крымскому мосту появилась в The Washington Examiner. Журналист Том Роган дал Киеву инструкцию, каким образом следует атаковать конструкцию. Он считает, что мост является "вопиющим оскорблением Украины как государства".