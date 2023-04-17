Экс-разведчик США заявил о планах Вашингтона втянуть РФ в конфликт с Грузией

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Соединенные Штаты хотят втянуть Россию в конфликт с Грузией на фоне неудач на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

"Украина проигрывает конфликт, и поэтому в отчаянии им необходимо, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи украинцам", – объяснил Риттер.

Как отмечает экс-разведчик, на Западе считают, что Тбилиси должен атаковать Абхазию, якобы именно это поспособствует втягиванию в конфронтацию Москвы. Тем не менее военный уверен, что у Грузии в таком случае не будет никаких шансов.

О том, что Запад пытается заставить Грузию вступить в вооруженный конфликт с Россией, ранее заявлял глава СВР РФ Сергей Нарышкин. По его словам, Тбилиси пытаются убедить в том, что сейчас самое время вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию.



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