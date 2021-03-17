МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Украины в России

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Российский МИД в среду выразил протест временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило из-за провокации в Киеве против российских дипломатов. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.
"17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В. И. Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине", – говорится в сообщении.
Российская сторона требует привлечь виновных в акции к ответственности, впредь не допускать подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине. Москва считает это очередным грубым нарушением Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которой прописаны обязательства принимающей стороны обеспечить дипломатическому агенту безопасность, отметили в МИД.
Ранее российский МИД призывал Киев уважать выбор жителей Крыма и соблюдать территориальную целостность РФ. Усилия по возвращению полуострова, включающие в себя санкции и водную блокаду, в ведомстве назвали нелегитимными и добавили, что подобные действия воспринимаются исключительно как агрессия против субъектов РФ.
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