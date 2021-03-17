В Госдуме оценили заявление США о поддержке Россией кандидатуры Трампа на выборах

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В Госдуме отреагировали на заявление разведки США о вмешательстве России в американские выборы в 2020 году. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал выводы американского разведывательного сообщества.

В документе отмечается, что Россия осуществляла поддержку кандидатуры Дональда Трампа.

"Я думаю, данное заявление можно оценить как политически мотивированное. Они всегда пытались собственные неудачи, в том числе во внутренней политике, свалить на "происки России", – сказал Морозов.

Депутат считает обвинения бездоказательными и не видит причин, почему Россия могла бы вмешиваться во внутренние дела США.

"Как известно, во время его правления мы не получили никаких преимуществ и послаблений в плане смещения американской риторики и внешней политики в отношении нашей страны. Хотя мы всегда выступали за конструктивный диалог", – заключил Морозов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Совета Россия – НАТО. Он утверждал, что Москва неоднократно отказывалась принять участие в заседании.