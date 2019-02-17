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21:19

Премьер Польши отказался ехать в Израиль после слов Нетаньяху о холокосте

политика за рубежом

21:19

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Фото: ТАСС/Zuma

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил поездку в Иерусалим на встречу лидеров Вышеградской четверки и Израиля из-за слов Биньямина Нетаньяху об участии поляков в холокосте, сообщает РИА Новости.

По словам главы канцелярии премьера Польши Михала Дворчика, вместо Моравецкого Польшу на саммите представит министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Он пояснил, что в последние дни СМИ опубликовали "несколько ложных обвинений" в адрес польского государства, некоторые из которых были исправлены, а за некоторые принесли извинения.

"Тем не менее премьер-министр Матеуш Моравецкий очень принципиально относится к вопросу обвинения польского государства, польского народа в действиях, которые мы не совершали во время Второй мировой войны", – отметил Дворчик.

Ранее премьер Израиля прокомментировал польский закон, предусматривающий ответственность за обвинение польского народа и польского государства в преступлениях холокоста.

Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами" и он не знает никого, кто был бы осужден за высказывания об этом.

политика за рубежом

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