ЕС опроверг сообщения СМИ о начале аудита поставок оружия Украине

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Внешнеполитическая служба Евросоюза не инициировала никакого аудита поставок вооружений украинской стороне, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ЕС.

Он указал, что ответственность за поставки возложена на сами страны политического блока.

"Европейская внешнеполитическая служба не проводит никакого аудита вооружений, поставленных государствами-членами после начала полномасштабной и незаконной агрессии России против Украины в феврале 2022 года", – сказал представитель ЕС.

Ранее издание Financial Times писало, что брюссельские чиновники инициировали аудит переданного Киеву оружия. По данным СМИ, это произошло после сообщений о том, что вклад ряда стран ЕС был меньше, чем предполагалось.

Источник газеты рассказал, что результаты проверки якобы представят к саммиту Евросоюза, который пройдет 1 февраля. Аудиторы будут использовать информацию, которую им предоставляют члены ЕС, писали авторы статьи. При этом некоторые страны выступали против передачи этих данных.

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