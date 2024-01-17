Власти Дрездена объяснили исчезновение мемориальной надписи о бомбардировке города

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Удаление надписи на мемориальном комплексе в немецком Дрездене о жертвах бомбардировок города американцами и англичанами в феврале 1945 года является частью реконструкции объекта, уточнили в пресс-службе городских властей, пишет РИА Новости.

Уточняется, что надпись на площади Альтмаркт была удалена из-за того, что она являлась частью подземной парковки, которую решили переделать.



"Об этом не было сообщено заранее, что вполне обоснованно вызвало множество вопросов со стороны общественности", – сообщили городские власти.

Подчеркивается, что договоренности об удалении надписи были достигнуты еще в 2019 году. Тогда соответствующие комиссии и мэрия решили перенести надпись в более подходящее место, так как элемент конструкции паркинга являлся спинкой каменной скамьи.

Из-за этого прохожие садились к мемориальному объекту спиной, а она сама часто становилась жертвой вандализма. Кроме того, в ходе строительных работ в 2023 году была повреждена расположенная рядом стела, содержавшая информацию о сооружении.

Предполагается, что ее вновь установят на площадь не позднее недели с 22 по 28 января. Власти уточнили, что это будет зависеть от погоды в немецком городе.

Между тем, среди прочей информации, на новую стелу нанесут информацию о жертвах союзнических авианалетов против Дрездена с 13 по 15 февраля 1945 года, которыми стали 25 тысяч человек.

"13 февраля – день поминовения жертв бомбардировок в результате Второй мировой войны, развязанной Германией, а также миллионов жертв национал-социалистической тирании. Дрезден осознает свою историческую ответственность за эти преступления против человечества. Эта памятная дата служит напоминанием о необходимости поддерживать и укреплять мир в Европе и во всем мире", – будет гласить часть надписи.

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