Facebook восстановил доступ к странице делегации РФ на переговорах в Вене

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Социальная сеть Facebook восстановила доступ к странице делегации РФ на переговорах по военной безопасности в Вене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя делегации Константина Гаврилова.

"Наш аккаунт в Facebook только что разблокировали. <...> Надеемся, что в будущем такие глупые выходки со стороны Facebook не повторятся", – заявил дипломат.

Гаврилов уточнил, что блокировка продолжалась в течение трех дней. За содействие в восстановлении доступа к странице глава делегации поблагодарил министерство иностранных дел РФ и Роскомнадзор.

О блокировке страницы делегации РФ в Вене стало известно накануне, 16 января. В соцсети указали на то, что там размещался запрещенный контент.

По словам Гаврилова, страница содержала исключительно заявления руководства РФ и МИД страны.