Facebook восстановил доступ к странице делегации РФ на переговорах в Вене

14:21
Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Социальная сеть Facebook восстановила доступ к странице делегации РФ на переговорах по военной безопасности в Вене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя делегации Константина Гаврилова.
"Наш аккаунт в Facebook только что разблокировали. <...> Надеемся, что в будущем такие глупые выходки со стороны Facebook не повторятся", – заявил дипломат.
Гаврилов уточнил, что блокировка продолжалась в течение трех дней. За содействие в восстановлении доступа к странице глава делегации поблагодарил министерство иностранных дел РФ и Роскомнадзор.
О блокировке страницы делегации РФ в Вене стало известно накануне, 16 января. В соцсети указали на то, что там размещался запрещенный контент.
По словам Гаврилова, страница содержала исключительно заявления руководства РФ и МИД страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: