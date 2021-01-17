Захарова рассказала об интересе сторонников Трампа к российскому гражданству

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала об интересе к получению российского гражданства со стороны поддерживающих Дональда Трампа. Об этом представитель дипмиссии заявила телеканалу "Россия 1".

"Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки: "Как можно российское гражданство получить?", – сообщила Захарова.

По словам представителя российского МИД, сторонники действующего президента США допускают гонения из-за своих политических взглядов.

"Добро пожаловать в реальность", – подчеркнула она.

Планируется, что инаугурация Джо Байдена состоится 20 января. Он сменит на президентском посту американского главу Дональда Трампа. Выборы прошли в США в ноябре 2020 года.