Эксперт назвал истинные причины заявлений США по ДРСМД

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Выход их Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) позволит правительству США дать огромные заказы оружейному лобби, которое поддерживает Дональда Трампа. Такое мнение высказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

"Выход из этого договора сразу же позволит дать огромные заказы оружейному лобби, которое поддерживает Трампа и требует от него постоянных денег. Плюс Пентагон, который настаивал на том, что у США нет паритета с другими странами, в том числе с Китаем, по ракетам малой и средней дальности, заявляет о необходимости разработки и введения в строй таких ракет. Так что это реверанс и в сторону Пентагона", – сказал он в беседе с RT.

Манойло также заметил, что для выхода из договора Трампу не нужны формальные поводы, а "разговор США с Россией выстраивается из полуобвинений и полуультиматумов".

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон ранее заявила, что процесс выхода из ДРСМД США планируют начать 2 февраля. Решение начать выход из сделки в США приняли, так как, по словам Томпсон, не видят признаков того, что РФ вновь начнет соблюдать требования ДРСМД.

15 января замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам консультаций между РФ и США в Женеве заявил об отсутствии продвижения по теме ДРСМД. По словам дипломата, позиция США застыла в своей бескомпромиссности и безаппеляционности требований к России.