Зампостпреда России при ООН обвинила Запад в информационной кампании против России

Фото: depositphotos/ognjen1234
Некоторые западные страны являются участниками скоординированной информационной кампании против России, считает заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее на заседании Совбеза ООН зампостпреда Великобритании Джеймс Роскоу обратил внимание на сообщения, что российская ЧВК "Вагнер" продолжает ущемлять права человека в Центральноафриканской Республике. Британский дипломат посчитал, что военная компания участвует в разжигании конфликта и действует в своих интересах. Его заявление поддержали также представители Франции и Эстонии.
По мнению Евстигнеевой, подобные обвинения являются очередным информационным вбросом.
"Все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран, и не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов", – подчеркнула представитель РФ.
Она продолжила, что указанные государства в данный момент также "не безупречны в правочеловеческом плане". Евстигнеева заявила, что от их военной деятельности продолжают погибать большое количество мирных граждан.
"Не можем рассматривать заявления этих коллег по совету в отношении ЦАР, кроме как лицемерную, завистливую и скоординированную информационную кампанию", – сказала заместитель постпреда РФ.
Она добавила, что власти ЦАР имеют полное право самостоятельно выбирать партнеров для борьбы с вызовами по вопросу безопасности.
Ранее власти Мали запросили помощь у частной военной компании "Вагнер" в борьбе с терроризмом. Однако верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил главе МИД Мали Абдулая Диопа о том, что присутствие ЧВК "Вагнер" в стране будет иметь последствия в вопросе отношений с ЕС.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: