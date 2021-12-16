Зампостпреда России при ООН обвинила Запад в информационной кампании против России

Фото: depositphotos/ognjen1234

Некоторые западные страны являются участниками скоординированной информационной кампании против России, считает заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее на заседании Совбеза ООН зампостпреда Великобритании Джеймс Роскоу обратил внимание на сообщения, что российская ЧВК "Вагнер" продолжает ущемлять права человека в Центральноафриканской Республике. Британский дипломат посчитал, что военная компания участвует в разжигании конфликта и действует в своих интересах. Его заявление поддержали также представители Франции и Эстонии.

По мнению Евстигнеевой, подобные обвинения являются очередным информационным вбросом.

"Все высказавшиеся страны и те, которые, скорее всего, затронут эту тему после меня, имеют весьма печальную историю дестабилизации стран, и не только в Африке, а также массовых преступлений против целых народов", – подчеркнула представитель РФ.

Она продолжила, что указанные государства в данный момент также "не безупречны в правочеловеческом плане". Евстигнеева заявила, что от их военной деятельности продолжают погибать большое количество мирных граждан.

"Не можем рассматривать заявления этих коллег по совету в отношении ЦАР, кроме как лицемерную, завистливую и скоординированную информационную кампанию", – сказала заместитель постпреда РФ.

Она добавила, что власти ЦАР имеют полное право самостоятельно выбирать партнеров для борьбы с вызовами по вопросу безопасности.

Ранее власти Мали запросили помощь у частной военной компании "Вагнер" в борьбе с терроризмом. Однако верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил главе МИД Мали Абдулая Диопа о том, что присутствие ЧВК "Вагнер" в стране будет иметь последствия в вопросе отношений с ЕС.