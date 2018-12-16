Захарова призвала оценить фейки BBC о "российском следе" во Франции

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Россия обратится в ОБСЕ по поводу распространяемых британскими СМИ фейков о "российском следе" в протестах "желтых жилетов" во Франции. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство попросит международные структуры оценить клеветнические заявления иностранных СМИ. "Мы завтра же напишем в ОБСЕ соответствующее письмо и обратим внимание, потому что это вопиющий факт", − подчеркнула Захарова, выступая в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что телекомпания BBC ищет доказательства "вмешательства России" в протесты во Франции. Корреспондент русской службы BBC Ольга Ившина рассказала, что компания потребовала от сотрудников предоставить "любые" доказательства "российского вмешательства".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан также заявлял, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности страны расследует мнимую причастность России к акциям протеста "желтых жилетов". В Кремле подобные обвинения назвали клеветой, напомнив, что Россия считает протесты внутренним делом Франции и не собирается вмешиваться в них.