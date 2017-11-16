Президент Турции Эрдоган прилетит в Россию 22 ноября

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Россию в среду, 22 ноября. Турецкий лидер проведет переговоры с Владимиром Путиным, сообщают "Аргументы недели".
Официального подтверждения предстоящей встречи пока нет.
Предыдущая встреча Эрдогана и Путина состоялась 13 ноября в Сочи. Российский президент поблагодарил турецкого коллегу за продуктивный диалог, отметив "незабюрокраченный" характер встречи.
Эрдоган по итогам визита высоко оценил совместную работу России и Турции в сфере оборонной промышленности.