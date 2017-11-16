Маккейн возмутился принятием Россией закона об СМИ-иноагентах

16 ноября 2017, 03:11
Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Douliery Olivier
Американский сенатор Джон Маккейн выразил недоумение из-за принятия Госдумой закона, который позволяет признавать некоторые СМИ иностранными агентами.
В связи с принятием этого проекта, Маккейн выразил негодование, почему в РФ сравнили свою компанию RT с американскими радиостанциями "Голос Америки" или "Радио Свобода". Политик считает, что нельзя сравнивать эти организации, сообщает ТАСС.
Маккейн заявил, что США является защитником свободы слова и СМИ по всему миру. И требование к компании RT зарегистрироваться иноагентом связано с тем, что американское разведсообщество назвало телеканал "главным международным пропагандистом Кремля". В свою очередь, американские СМИ, которые работают на территории России, "добиваются правды, развенчивают ложь и призывают правительство к ответу".
Ранее США потребовали зарегистрировать RT America в качестве иностранного агента. Главред RT Маргарита Симоньян согласилась на это после консультации с юристами. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал действия США недружественным шагом. Член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов подчеркнул, что Россия может законодательно запретить включать канал CNN в пакеты коммерческого и кабельного телевидения.
Уже 15 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о признании некоторых СМИ иностранными агентами. Такой статус могут получить СМИ, зарегистрированные за рубежом.
В этот же день Министерство юстиции РФ уведомило "Радио Свобода" и "Голос Америки", а также их проекты "Настоящее время", "Кавказ.Реалии" и "Idel.Реалии" о возможности признания их как иноагентов на территории РФ.
В ведомстве пояснили, что признаки деятельности иноагента были зафиксированы в работе этих СМИ, поэтому на них могут распространить ограничения. Такое действие может стать ответной реакцией на регистрацию телеканала RT в качестве иноагента в Соединенных Штатах.
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