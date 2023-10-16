Президент Грузии заявила, что не намерена уходить в отставку после запуска импичмента

Фото: ТАСС/EPA/ROBERT GHEMENT

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет покидать занимаемый пост после решения Конституционного суда республики об импичменте. Об этом сообщает ТАСС.

"Я никуда не ухожу. Я не ухожу в отставку. Я останусь там, где есть, где нахожусь на протяжении всей жизни и ради чего я приехала, осталась тут и борюсь за европейское будущее нашей страны и демократии", – сказала она.

Зурабишвили также отметила, что судьям должно быть стыдно за то, что они вынесли подобный вердикт. По ее словам, на заседании парламента, на котором пройдет голосование по импичменту, она собирается присутствовать лично.

Зурабишвили в августе и сентябре 2023 года во время зарубежных рабочих визитов провела представительское полномочие в сфере внешней политики, не получив согласия правительства, и тем самым нарушила Конституцию страны.

Правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ кабмина. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили назвал это решение справедливым.

Конституционный суд Грузии впоследствии признал президента страны нарушившей закон, что разрешает начать процедуру импичмента. Решение суда еще должен утвердить парламент голосами ста депутатов.

У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение, президент будет считаться отстраненной от должности.