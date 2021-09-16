Стал известен "список Собянина" на выборах в Государственную думу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кандидаты в депутаты Госдумы Петр Толстой, Евгений Нифантьев, Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая поблагодарили в социальных сетях Сергея Собянина за оказанное доверие накануне выборов.

По словам Толстого, произошедшие в Москве изменения были достигнуты благодаря слаженной работе команды людей, объединенных желанием сделать столицу лучше.

"В 2016 году избиратели Люблинского округа доверили мне защищать их интересы в Государственной думе. Мы вместе прошли большой путь и реализовали много интересных проектов. Впереди еще масштабная работа, и я уверен, что мы реализуем все намеченные жителями ЮВАО планы, которые мы собрали в народную программу. Потому что мы работаем в команде Москвы, вместе с Сергеем Собяниным", – написал Толстой.

Также благодарность Собянину выразил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

"Масштабные проекты, серьезные задачи, большая ответственность и доверие. Это про команду Сергея Семеновича Собянина. Благодарен за возможность быть частью команды. Вместе мы сделаем жизнь наших горожан лучше!" – сказал Нифантьев.

Разворотнева отметила важность включения ее кандидатуры в список "Единой России" – большой команды, работающей на благо Москвы.

"Я благодарна Сергею Собянину за доверие и включение меня в этот список. Работать вместе с такой командой – это огромная честь и большая удача. Быть частью команды города – это ответственность, но в то же время большие возможности для реальных дел, приносящих пользу людям, и защиты интересов москвичей", – написала Разворотнева.

Лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая также выразила радость от попадания в команду профессионалов.

"Вчера Сергей Собянин опубликовал свой список кандидатов в Государственную думу. Команду Собянина! Для меня огромная честь оказаться именно в этом списке! В команде тех, кто готов отстаивать интересы жителей Москвы и России!" – высказалась Буцкая.

Собянина также поблагодарил Герой России Роман Романенко.

"Счастлив быть в числе тех, кого поддержал Сергей Собянин. Это приятно, но и очень ответственно! Ведь помимо его личного доверия, есть и доверие, и запрос к властям со стороны миллионов москвичей, которые ждут позитивных перемен, прогрессивного развития города и страны. С гордостью готов работать на достижение этих целей!" – написал Романенко.

Ранее Собянин представил свою команду на выборах депутатов в Государственную думу.

В команду вошли телеведущий Тимофей Баженов (Бабушкинский избирательный округ № 196), военный репортер Евгений Попов (Кунцевский избирательный округ № 197), депутат Государственной думы Петр Толстой (Люблинский избирательный округ № 199), правозащитник Светлана Разворотнева (Нагатинский избирательный округ № 201), депутат Государственной думы Дмитрий Саблин (Новомосковский избирательный округ № 202), предприниматель Евгений Нифантьев (Орехово-Борисовский избирательный округ № 203), руководитель общероссийского движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая (Перовский избирательный округ № 204).

Также в команде Сергея Собянина ректор Химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга (Тушинский избирательный округ № 206), депутат Государственной думы Ирина Белых (Ховринский избирательный округ № 207), врач-педиатр Александр Румянцев (Черемушкинский избирательный округ № 209), космонавт Роман Романенко (Чертановский избирательный округ № 210).

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

