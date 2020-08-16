Информацию о планах Трампа встретиться до выборов с Путиным опровергли в Белом доме

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Помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в эфире телеканала NBC о том, что президент Дональд Трамп не собирается встречаться с главой России Владимиром Путиным перед президентскими выборами в США. Об этом сообщает ТАСС.

"Саммита с Путиным перед выборами у нас не будет. Также США не намерены участвовать в онлайн-саммите по Ирану, который предлагал провести президент России. Мы отказались от этого", – рассказал он.

О'Брайен также добавил, что администрация Трампа рассчитывает, что Путин когда-нибудь приедет в США для подписания соглашения в сфере контроля над вооружениями.

Ранее Россия призвала партнеров по Совету Безопасности ООН внимательно изучить предложение Владимира Путина провести онлайн-саммит по Ирану. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что против предложенного США проекта резолюции СБ ООН об оружейном эмбарго в отношении Ирана выступает российская сторона.