Информацию о планах Трампа встретиться до выборов с Путиным опровергли в Белом доме

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Помощник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в эфире телеканала NBC о том, что президент Дональд Трамп не собирается встречаться с главой России Владимиром Путиным перед президентскими выборами в США. Об этом сообщает ТАСС.
"Саммита с Путиным перед выборами у нас не будет. Также США не намерены участвовать в онлайн-саммите по Ирану, который предлагал провести президент России. Мы отказались от этого", – рассказал он.
О'Брайен также добавил, что администрация Трампа рассчитывает, что Путин когда-нибудь приедет в США для подписания соглашения в сфере контроля над вооружениями.
Ранее Россия призвала партнеров по Совету Безопасности ООН внимательно изучить предложение Владимира Путина провести онлайн-саммит по Ирану. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что против предложенного США проекта резолюции СБ ООН об оружейном эмбарго в отношении Ирана выступает российская сторона.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: