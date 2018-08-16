Путин провел переговоры с премьером Армении

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Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля. Переговоры состоялись по инициативе армянской стороны.

Лидеры двух стран обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях, в частности, в рамках ОДКБ.

Ранее Армения инициировала процесс замены генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности. 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что последние события в Армении идут вразрез с заявлениями руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По словам Лаврова, заинтересованная в стабильности Армении Москва не может не тревожиться о происходящем в этой стране.