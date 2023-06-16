Рогов сообщил о тревожной обстановке в городе Запорожье

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

В подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье наблюдается тревожная обстановка, пишет РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

"В городе сложилась тревожная обстановка. Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами. Идет расправа над мирным населением", – сказал он.

Ранее Рогов рассказал, что бойцы украинской армии ограничили свои наступательные действия в Запорожской области из-за проливных дождей. На васильевском, ореховском и гуляйпольско-пологовском участках фронта зафиксировали сильную непогоду.

До этого он сообщил, что численность общей группировки ВСУ на запорожском направлении оценивается в более чем 100 тысяч человек. Он заявил, что основные резервы украинских сил находятся в отдалении от линии боев.

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