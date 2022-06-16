В российской военной технике обнаружили американские чипы – СМИ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Власти США обеспокоены тем, что чипы американского производства оказались установлены на военной технике РФ, которая используется в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

Федеральные агенты выясняют у американских технологических компаний, каким образом это произошло. Издание пишет, что министерство торговли США совместно с ФБР проводят расследование по этому поводу.

Отмечается, что чипы и другие компоненты электроники производства США обнаружили в российских радиолокационных системах, беспилотниках, танках, наземном оборудовании управления и прибрежных судах.

В материале говорится, что, судя по всему, многие из этих компонентов произвели до того, как США ужесточили экспортные ограничения в 2014 году.

До этого американские компании могли законно продавать основные чипы в РФ без предварительного на то разрешения со стороны правительства США.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

