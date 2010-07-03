Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщает местное издание TheBabel.
Коломойский покинул Украину в июне 2017 года. Это произошло через несколько месяцев после полной национализации "Приватбанка", основным акционером которого он являлся. После отъезда Коломойский проживал в Швейцарии и в Израиле.
В конце апреля 2019 года суд в Киеве признал национализацию "Приватбанка" незаконной. Договор по его купле-продаже признан недействительным. Спустя месяц украинский Национальный банк проиграл апелляцию по иску бизнесмена.
Также Коломойский подавал ряд исков к правительству Украины с требованием компенсации в 2 миллиарда долларов. Отмечалось также, что он собирался вернуться на Украину после инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского.
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